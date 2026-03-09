Man charged after racially-aggravated incident in Bristol
A 59-year-old man has been charged following a racially-aggravated incident in Bristol on Saturday (7 March).
Benjamin Gray, of Eastville, will appear at Bristol Magistrates’ Court today (Monday 9 March).
He has been charged with Section 4 Public Order causing fear or provocation of violence, racially-aggravated assault by beating, and assault by beating.
The charges follow an incident in which members of the public were being racially abused and a woman was assaulted in Cheltenham Road.